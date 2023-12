Sondaggi politici | FdI ancora sotto il 30% | guai per Schlein e Conte

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ipiù recenti consegnano una chiara fotografia della situazione politica in Italia, con un centrodestra che prende sempre più il largo mentre la sinistra fatica. Il tutto nonostante un momento no per il Governo, con nuovi scandali legati a Delmastro, il caso del Frecciarossa che ha coinvolto il ministro Lollobrigida, i continui scioperi che mettono in difficoltà Salvini e la polemica di Crosetto con la magistratura. Il centrosinistra, infatti, non riesce ad approfittarne e anzi, in tutto questo, perdeterreno segnando un gap ormai quasi irricucibile. Centrodestra vola, i dati deiA fornire un quadro sull’attuale situazione politica in Italia ci ha pensato la Supermedia YouTrend/Agi, che mette insieme oltre 20pubblicati nelle ultime due settimane da ben 12 istituti. C’è chi cresce e ...