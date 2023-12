(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il Pd non arriva al 20%, gli alleati non si schiodano dal dato delle Politiche. Grane anche coi parlamentari: non pagano

Salario minimo, la battaglia 5Stelle del contro emendamento: "Dobbiamo costringerli a votare no"

Lunedì iM5s depositeranno un contro emendamento, su cui chiedere il voto dell'Aula, che ... che Giorgia Meloni fin qui ha chiaramente cercato di evitare, con un occhio aiche ...

Sondaggi e deputati morosi, guai per Schlein e Conte ilGiornale.it

Salvini sorpassa Meloni in Europa: l'ultradestra vola nei sondaggi EuropaToday

Sondaggi e deputati morosi, guai per Schlein e Conte

Il Pd non arriva al 20%, gli alleati non si schiodano dal dato delle Politiche. Grane anche coi parlamentari: non pagano ...

SONDAGGIO - Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin si parla di educazione sessuale a scuola: saresti d'accordo

Nell’ottobre 2023 Alessandro Amorese, deputato FdI, ha sottolineato che “i bambini non ... Ditecelo partecipando al nostro sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ...