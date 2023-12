Snowboard Big Air | Coppa del Mondo Pechino 2023 | Ian Matteoli in finale col secondo punteggio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il diciassettenne Ianè in evidenza nel turno di qualificazioni nella tappa dideldiBig Air di(in Cina). Il piemontese, medaglia di bronzo degli scorsi mondiali juniores di Cardrona, si è distinto con ilnella prima delle due batterie con 149,75 punti grazie a quanto raccolto nel primo (85,75) e nel terzo salto (64,00). Meglio di lui ha fatto solo il coreano Dongheon Lee che si è spinto fino a quota 157,75, mentre nella stessa batteria il gardesano Nicola Liviero ha fatto segnare il settimo(139,50). Non basta per l’accesso alla. Stesso destino anche per il fassano Emil Zulian, diciottesimo con 74,75 punti e per il valdostano Loris Framarin, quattordicesimo ...

Altre News in Rete:

Snowboard: campione italiano ha rischiato di morire, operato d'urgenza

Poi la giornata da non dimenticare: il terzo posto in Coppa del mondo, nelair , lo scorso 17 ... Mattioli è tesserato per loClub Madonna di Campiglio Team . È figlio d'arte: il padre ...

Brillante qualificazione per Ian Matteoli nello snowboard Big Air di ... FISI

Snowboard: Ian Matteoli si qualifica per la finale del Big Air a Pechino OA Sport

Brillante qualificazione per Ian Matteoli nello snowboard Big Air di Pechino

Turno di qualificazione molto positivo per il diciassettenne Ian Matteoli nella tappa di Coppa del mondo di snowboard Big Air di Pechino (Cina).

Calendario Serie A basket: orari partite 2-3 dicembre, programma, tv, streaming

Decima giornata, Serie A che continua, duelli sempre più importanti in arrivo. Con alcuni cambiamenti nelle squadre di vertice (uno in particolare) si arriva a un punto che può essere di svolta per mo ...