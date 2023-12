Sky Cinema e NOW | Non ci resta che il crimine - La Serie Ep 1 e 2 | Venerdi 1 Dicembre 2023

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) si apre con "Non ciche il- LaEp. 1 e 2". Claudio, Moreno e Giuseppe si immergono nel 1970 alla ricerca della vera madre di quest'ultimo, finendo invischiati nella lotta studentesca, negli happening e nell'acido. Il tentativo di Giuseppe di salvarla potrebbe cambiare l'asse temporale del presente. Successivamente, su...

Elliott Erwitt, morto a New York il grande fotografo. Aveva 95 anni

Negli anni '60 Erwitt è stato anche presidente della Magnum per un breve periodo e si è poi dedicato anche al, producendo alcuni documentari negli anni Settanta e nel decennio successivo ...

Noir in Festival 2023: programma, ospiti e film in concorso della 33a edizione

Il suo nuovo film, Out of the Blue (Cineteca Milano Arlecchino, ore 21.15) – omaggio al noir classico con Diane Kruger e Ray Nicholson (figlio d’arte) – rinnova la tematica più cara all’autore di In ...

Sky Cinema con Paramount+ e Netflix: tanti contenuti, ora a prezzo ridotto

L'offerta combinata di Sky che unisce Sky Cinema, Netflix e Paramount+ è l'occasione giusta per accedere a tutto l'intrattenimento con un prezzo ridotto.