Silvestri M5s a Crosetto | “Ci sono due guerre ma il ministro della Difesa si occupa di infangare la magistratura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Noi avevamo chiesto che oltre al passaggio sul Medio Oriente, si cogliesse l’occasione di parlare anche di giustizia. Siamo contenti che lei sia disponibile a venire in Parlamento, ne prendiamo atto, e speriamo speriamo che lei dia la stessa disponibilità ad andare in Procura a denunciare le sue prezione” su “correnti che cospirano contro il governo”. Lo dice il capogruppo del M5s Francescointervenendo sull’ordine dei lavori in occasionepresenza alla Camera delGuidoper rispondere a una interpellanza. “Ciduein corso – ha aggiunto– e ilsidila ...