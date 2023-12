Shannen Doherty e la sua battaglia contro il cancro | “È arrivato fino alle ossa”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, attrice e regista celebre per la serie Streghe, ha voluto aggiornare i suoi fan riguardo la malattia che l’ha colpita: ilal seno. L’attrice ha annunciato l’inizio della suanel 2015 e da allora non ha mai smesso di combattere per questa malattia cercando di condividere il più possibile con i suoi fan. Ora, intervistata dalla rivista People, l’attrice afferma che il suo tumore non si è fermato, ma anzi è...