Sfera Ebbasta ha origini marocchine? La verità sulla teoria

Leggi su cultweb

(Di venerdì 1 dicembre 2023), famosissimo rapper nostrano, non hacome molti sostengono, ma è invece italianissimo, sia di nascita che di. Infatti, suo nonno materno è di Mazzarino in provincia di Caltanissetta, mentre la madre è cresciuta proprio in Sicilia; nonostante il rapper sia nato e cresciuto in Lombardia, per la precisione a Sesto San Giovanni, ha quindi nel sangue l’eredità del Sud Italia, senza avere alcun legame con la nazione del Marocco. Unaprobabilmente generata dai frequenti viaggi in Marocco di, e confutata più e più volte anche dallo stesso cantante e paroliere molto popolare tra i giovanissimi di oggi.nasce a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992 con il nome all’anagrafe di ...