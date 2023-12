Sex and The City Rinasce come Reality Show di Incontri Romantici

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Trasformazione di Sex and TheinLa storica serie Si può fare ancora sesso in città?”, Sex and TheSi può fare ancora sesso in città?”, , conosciuta per le sue molteplici stagioni, due film e un sequel, si prepara a una nuova avventura. Stando a quanto riportato da {EM2}Deadline{EM2}, la serie verrà reinventataun. In questo nuovo format, verranno seguite quattro amiche oltre i 50 anni, reminiscenti delle celebri Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, nella loro ricerca dell’amore. Il Coinvolgimento di Candace Bushnell Il, intitolato ‘{EM3}Is There Still Sex in the{EM3}’, trae ispirazione dall’omonimo libro di {EM4}Candace Bushnell{EM4}, che ha dato vita alla serie TV originale. Candace Bushnell ...