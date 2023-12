Servette - Roma live 1 - 1 | non basta Lukaku a Mourinho

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Laè qualificata, ma vede gli "squali della Champions" sempre più vicini. Il pareggio in casa delrende complicatissimo il sorpasso all'ultima giornata allo Slavia Praga, che passa al 95'...

La Roma pareggia 1 - 1 a Ginevra col Servette e, pur assicurandosi la qualificazione, ha poche chance per 'saltare' i 16.mi (lo Slavia Praga ha vinto a Tiraspol). Giallorossi avanti con Lukaku ...

La Roma non va oltre il pari a Ginevra e strappa sì il pass per la fase a eliminazione diretta, ma perde contatto con lo Slavia Praga in vetta al girone. Contro il Servette finisce 1-1 con il ...

La Roma pareggia 1-1 col Servette a Ginevra nella quinta giornata del gruppo G di Europa League e si qualifica alla fase successiva del torneo. LE PAGELLE SVILAR 6,5 Parata alla ...