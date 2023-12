Servette - Roma 1 - 1 | tabellino | statistiche e marcatori

Europa League. Servette-Roma 1-1 : per Mou lo spareggio è (quasi) realtà

Servette - Roma live 1 - 1 : non basta Lukaku a Mourinho

Diretta Mourinho dopo Servette - Roma : interviste in tv e conferenza stampa LIVE

EuroCoppe, avanti Roma e Fiorentina

23.02 EuroCoppe, avantie Fiorentina Lapareggia 1 - 1 a Ginevra cole,pur assicurandosi la qualificazione, ha poche chance per 'saltare' i 16.mi (lo Slavia Praga ha vintro a Tiraspol). Giallorossi avanti con Lukaku ...

Errore di Cristante, Bedia non perdona: il Servette pareggia, 1-1 contro la Roma a Ginevra TUTTO mercato WEB

Servette-Roma 1-1, i giallorossi sprecano il vantaggio, ma superano il girone

La Roma non va oltre il pari a Ginevra e strappa sì il pass per la fase a eliminazione diretta, ma perde contatto con lo Slavia Praga in vetta al girone. Contro il Servette finisce 1-1 con il ...

Servette-Roma 1-1, le pagelle: Lukaku un orologio svizzero, Dybala che errori

La Roma pareggia 1-1 col Servette a Ginevra nella quinta giornata del gruppo G di Europa League e si qualifica alla fase successiva del torneo. LE PAGELLE SVILAR 6,5 Parata alla ...