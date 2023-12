Servette-Roma 1-1 | Mourinho | “Alcuni giocano in maniera superficiale Playoff? Non è un dramma”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “L’inizio del secondo tempo è importante. All’intervallo martello sempre la squadra, era logico un atteggiamento del genere da parte dell’avversaria e noi siamo stati superficiali nell’interpretazione dei momenti della partita”. Lo ha detto a Sky l’allenatore della, Josè, dopo il pareggio per 1-1 sul campo delin Europa League. “giocatori hanno perso un’opportunità – spiega il tecnico giallorosso dopo un match che regala la certezza di finire tra le prime due ma che complica il cammino verso il primo posto – In queste gare europeevanno in panchina ed entrano con un atteggiamento che non permette alla squadra di migliorare. Non penso sia ungiocare i, è difficile ma è anche una motivazione giocare contro una squadra ...