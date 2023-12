Servette-Roma 1-1 | Mourinho ai playoff di Europa League

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lapareggia 1-1 a Ginevra con ilnel match valido per il Gruppo G dell’. I giallorossi ottengono il punto necessario per l’aritmetica qualificazione al, dove affronteranno una delle retrocesse dalla Champions. Si allontana però, il primo posto del gruppo G, che garantirebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale, dopo la vittoria dello Slavia Praga (3-2 sullo Sheriff Tiraspol all’ultimo secondo) che ora è in testa da solo a +2 sui giallorossi e con una migliore differenza reti (+4 sui capitolini). Al 21? del primo tempo sblocca Lukaku su assist di Llorente, al 5? della ripresa il pari di Bedia. Nell’ultima gara del girone laospiterà lo Sheriff all’Olimpico, lo Slavia il ...