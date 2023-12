Serre bioclimatiche | vederci chiaro dal design al risparmio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sapevi che è possibile aumentare lo spazio disponibile in una casa o di un locale commerciale, generando allo stesso momento unper te e un beneficio per l’ambiente? Grazie allea lamelle orientabili di WEESE® ti godienergetico. Vediamo come funziona questo sistema innovativo. Lesono una delle soluzioni WEESE® dalfine, utile per aumentare gli spazi disponibili di casa o di un locale commerciale. Per esempio con questo sistema si può creare un’area relax che arreda la casa, un’area palestra sul terrazzo o in giardino, oppure come ampliamento dell’area aperitivi di un locale. WEESE®a lamelle orientabili è sinonimo di ...