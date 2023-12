Serie B | sabato la Paperdi Caserta sfida la Pallacanestro Crema

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLatorna a giocare al Palajacazzi di Aversa per la dodicesima giornata del Girone A del campionato diB nazionale. La squadra guidata da Ciro Dell’Imperio con Maurizio Bartocci come Senior Assistant sarà di scena nell’anticipo delcontro la Logiman, uno dei roster più giovani dell’intero campionato. Tra i bianconeri ancora out Niccolò Moffa ed Alfonso Zampogna, da valutare le condizioni di Nicola Mei, colpito da un virus influenzale, mentre sarà regolarmente in campo Fatih Mehmedoviq dopo la brutta botta subita al volto nel match di Rieti della scorsa settimana. «Con– sottolinea coach Ciro Dell’Imperio – domani,, ci aspetta sicuramente una partita importante. ...