(Di venerdì 1 dicembre 2023) Durante la semifinale di X Factorha attaccato duramente: "Io non lecco i piedi alla Meloni o a Sgarbi"

Fedez contro Morgan a X Factor: "E' un leccapiedi"

Per poi rincarare la dose: "Se vuoi essere ribelle le cose le dici quandodentro il programma non quando ti hanno ti hanno dato un calcio in culo. Io sono una persona trasparente, ho una piccola ...

"Sei un leccapiedi". La furia di Fedez contro Morgan in diretta tv ilGiornale.it

Fedez contro Morgan a X Factor: "E' un leccapiedi" L'Identità

X-Factor breve sintesi: Fedez asfalta Morgan ("leccapiedi di Meloni e Sgarbi"). Tutto il resto è noia (Le pagelle)

Lo show è praticamente tutto qui e la telenovela Morgan-Fedez continua e continuerà ancora a lungo. Poi ci sarebbe anche la gara. Le eliminazioni degli Astromare - ancora troppo acerbi -, di Angelica ...

Il durissimo attacco di Fedez a Morgan: “Deve parlare non insinuare. È un leccapiedi”

“Non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”. Fedez va all’attacco di Morgan in diretta tv nella puntata di X Factor 2023. Il rapper replica alle affermazioni di ...