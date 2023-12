Sebastian Stan interpreterà Donald Trump nel film The Apprentice

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La famosa serie tv Thesta per diventare unconnel ruolo del protagonista, divenuto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del Soldato d’inverno che ben conosciamo nel mondo dei cinecomic del Marvel Cinematic Universe,il ruolo diin unispirato alla serie The. L’attore di origini rumene ha già ricevuto un Golden Globe e una nomination agli Emmy per la sua interpretazione di Tommy Lee, il rocker al centro delbiografico Pam & Tommy. Questo nuovo progetto, per il momento titolato The Student, potrebbe segnare il ritorno ...