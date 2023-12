«Se non mi giri una foto racconto quello che fai» | tre 30enni a processo a Frosinone | le 12 vittime hanno dai 13 anni in su

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tresono acon l’accusa di revenge porn. Andrea La Penna, 31, di Roma, Michael De Santis, 28, di Ceccano, e Paolo Cerroni 32, di Castro dei Volsci, sono accusati anche di estorsione, oltre che di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. L’udienza è fissata per il 22 dicembre. Quel giorno testimonierà la prima che li ha denunciati. Le prime, racconta oggi il Corriere della Sera, sono cominciate a girare tra ex fidanzati e amici della comitiva. «Niente di audace», secondo la difesa. Poi sono cominciati i ricatti. Fatti attraverso falsi profili su Telegram e Instagram: «So chi sei, conosco tuo fratello e i tuoi genitori. Se non miuna...