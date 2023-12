“Se ne vuole uscire pulita” Bomba su Cesara Buonamici | cosa succede al Grande Fratello

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Inizialmente il suo nome fece grosso scalpore, collegato al rivoluzionato2023 di Alfonso Signorini. Nessuno si aspettava di vedere mainelle vesti di composta opinionista dello show, ma è successo. Prima è piaciuta, poi i consensi sono crollati. Ora il retroscena, vorrebbe andar via. C’è chi l’ha definita addirittura come un vero e proprio “ostaggio”, nello studio di Alfonso Signorini, e solo in attesa che il2023 si concluda il prima possibile. Intanto, si parla di prolungamento ed i casting saranno aperti fino a Gennaio 2024. Le parole susu ciò che starebbe vivendo., “non vede l’ora che ...