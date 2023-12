Scontro auto-moto a Pergine Valdarno | un ferito grave

(Di venerdì 1 dicembre 2023)incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle ore 14:05 ain via del Canneto, coinvolti un’e una, una persona è rimasta ferita: un uomo di 45 anni, che è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso Pegaso2 all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3. Sono intervenuti l’medica, l’ambulanza della Misericordia di San Giovannie Presenti le Forze dell’ordine. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Altre News in Rete:

Scontro scooter - auto: morto 36enne

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi prima a terra e finendo poi contro un'in transito. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno ...

Porto, scontro tra auto e bus sugli scali Cialdini: traffico in tilt LivornoToday

Incidente a Trigoria: frontale tra auto, ferite mamma e figlia 18enne RomaToday

Scontro tra un'auto e una moto: grave un 45enne

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti in via del Canneto per prestare soccorso alle persone rimaste ferite in uno scontro che ha visto coinvolte un'auto e una ...

Incidente a Torino Pozzostrada: scontro tra auto all’incrocio

Incidente verso le 15 di venerdì 1 dicembre tra via Chambery e via Crea a Torino Pozzostrada. Secondo le prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta ferita anche se è stato necessario ...