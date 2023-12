Scontri prima di Aston Villa-Legia | la Uefa condanna Un agente ferito in ospedale

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Laglidi ieri sera avvenutidella gara di Conference LeagueVarsavia. “L’– si legge in un comunicato stampa –fortemente l’inaccettabile violenza che si è verificatadiVarsavia”. L’attende tutti i report ufficiali su quanto accaduto “di decidere i prossimi passi”. Uno degli agenti feriti ha subito una commozione cerebrale ed è stato soggetto ad inalazione di fumo dopo che un fumogeno si è impigliato sui suoi vestiti, hanno fatto sapere le forze dell’ordine. Quarantuno polacchi sono stati arrestati per disordini violenti, altri quattro per ...