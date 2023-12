Sciopero | mobilitazione generale al Sud Cgil e Uil | adesione del 70% Fermi anche i treni

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si chiude con "un'altra giornata di grande partecipazione" ladie Uil articolata in cinque giornate disui territori, che ha visto oggi fermarsi le regioni del Sud, ultime ad incrociare le braccia. Secondo i primi dati, riferiscono i due sindacati, in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria l'media è del 70%. Lodi otto ore ha interessato tutti i settori ad esclusione di quelli pubblici, dei trasporti, di scuola, università, ricerca e Poste, che si sono astenuti dal lavoro a livello nazionale il 17 novembre scorso. "Piazze strapiene", sottolineano, a Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria, Bari, dove dal palco è intervenuto il segretariodella Uil, Pierpaolo Bombardieri, e a Napoli, dove ha chiuso il ...

