Sciopero medici e infermieri 5 dicembre 2023 | sit-in a Roma

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –nazionale dei, dei dirigenti sanitari, degli, ostetriche e altre professioni sanitarie confermato per venerdì 5. Sarà Piazza Santi Apostoli, a, il fulcro delle manifestazioni che si terranno in tutta Italia. Alle 11.30 infatti inizierà il sit-in di protesta contro la Manovra economica e in difesa del Servizio