Sciopero generale al Sud Italia oggi 1 dicembre | stop trasporti e scuola

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unodei lavoratrici e delle lavoratori del sudper cambiare la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali del governo. Con lodiprimoin Campania, Puglia, Basilicata e Calabria si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil con lo slogan 'Adesso Basta'. Dopo gli scioperi nelle regioni del Centro (17 novembre), in Sicilia (20 novembre), nelle regioni del Nord (24 novembre) e in Sardegna (27 novembre), le protagoniste della protesta di venerdì prossimo saranno le regioni del Sud. In programma manifestazioni a Bari, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Potenza, Reggio Calabria. Il piazza Landini e BombardieriIl segretariodella Cgil Maurizio Landini parteciperà al corteo di Napoli, che partirà alle ore ...