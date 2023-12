Sciopero | comunicazione a personale e famiglie | adempimenti dirigenti scolastici Nota Torino

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'Ufficio scolastico diriepiloga glideiin caso di. Nellasi ricorda che il 12 gennaio 2021 è entrato in vigore l’Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso dinel Comparto Scuola-Ricerca, sottoscritto all'ARAN in data 2 dicembre 2020 il quale attua le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso dicontenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. L'articolo .