Sci alpino | verso il doppio gigante a Mont Tremblant Brignone | “Pista carina” | Goggia | “Voglia di riscatto”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le azzurre delle porte larghe dello scisono pronte per ilin programma a, in Canada, sabato 2 e domenica 3 dicembre. A causa di alcuni lavori sulla, non è stato possibile per le atlete sciare nei giorni di vigilia, ma le italiane sono pronte a dare battaglia nel terzo e quarto appuntamento stagionale, per il quale troveremo le stesse viste alla prova a Killington, vale a dire Marta Bassino, Federica, Sofia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere. “Abbiamo fatto allenamento sulladi riscaldamento, che purtroppo non è molto pendente, ma almeno siamo riuscite a far girare un po’ gli sci – ha spiegato Federica– ...

Altre News in Rete:

Sci alpino, ritardato il programma della discesa maschile di Beaver Creek: gli aggiornamenti

E' stato ritardato il programma della discesa maschile di Beaver Creek 2023 , gara d'apertura della terza tappa della Coppa del Mondo di. Gli organizzatori hanno dovuto prendere questa decisione in virtù della tanta neve caduta nella notte sulla 'Birds of Pray'. La prossima decisione verrà presa dalla giuria alle 19 ...

Neve e nebbia a Mont-Tremblant, vigilia in pista verso il doppio gigante canadese. Shiffrin deve recuperare... NEVEITALIA.IT

Coppa del mondo sci alpino femminile a Mont Tremblant: il programma e dove vedere le gare in tv

La Coppa del mondo di sci alpino femminile, a Mont Tremblant, in Canada, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e in diretta tv a pagamento su Eurosport ...

Milano-Cortina 2026: CIO approva sistemi di qualificazione e programma

Il calcolo dei punti olimpici FIS per lo sci alpino e’ stato revisionato in linea con gli eventi di qualificazione della FIS, e i criteri di idoneita’ sono stati rafforzati per garantire che i ...