Sci alpino | tutte le gare già cancellate quest’anno Numero uguale a quelle disputate…

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Erano dodici lein calendario per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, tra uomini e donne, in calendario dal 28 ottobre, giorno dell’opening stagionale, alla data odierna: con la cancellazione della discesa maschile di Beaver Creek (USA) sono sei lesaltate finora, tante quantedisputate. A Soelden (Austria) è andato in scena soltanto il gigante femminile, mentre quello maschile, cancellato, verrà recuperato il 1° marzo ad Aspen (Stati Uniti). A seguire sono saltatele quattro discese, due maschili e due femminili, previste a Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia): al momento è stato fissato soltanto il recupero della gara maschile dell’11 novembre, che si terrà il 14 dicembre in Val Gardena (Italia). Disputati poi i due slalom femminili di Levi (Finlandia) e quello maschile ...