Sci alpino | le previsioni a Beaver Creek per sabato e domenica Dubbi anche per discesa e superG

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Coppa del Mondo di sci al maschile ha un conto aperto con il maltempo quest’anno. Cinque gare in programma fino ad oggi, quattro annullamenti: dopo Soelden e Zermatt-Cervinia eccola rinuncia alla primalibera di. Si apre nel peggiore dei modi il weekend nordamericano, che sarebbe dovuto essere il nuovo speed opening. Il maltempo infatti ha rinviato più volte l’orario di partenza dellalibera odierna: l’ultima possibilità era alle 21.00 italiane, ma la cancellazione è arrivata pochi minuti prima. E non è finita purtroppo qui. Nebbia e maltempo, con fitte nevicate, sono previstinei prossimi giorni e dunque a rischio c’è davvero tutto il fine settimana. Domani da programma originale dovrebbe esserci la secondalibera, ...

