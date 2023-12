Sci alpino | in ritardo la discesa di Beaver Creek | cosa é successo e quando inizia

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Non arrivano buone notizie da(Stati Uniti), sede della tappa di Coppa del Mondo di scimaschile. Alle 18.45 italiane, le 10.45 locali, era prevista lasulla celebre Birds of Prey, ma le condizioni meteorologiche non sono delle migliori. Come è stato comunicato dall’organizzazione, la neve caduta nel corso della nottata statunitense ha costretto a posticipare il tutto. La prossima decisione della giuria è prevista alle 11.00 in Colorado, ovvero alle 19.00 nostrane. Segnali negativi in questo senso già c’erano stati ieriDirettore di gara della FIS, Markus Waldner, di comune accordo con il comitato organizzatore, aveva deciso di cancellare la terza prova cronometrata, prevista sempre alle 18.45 italiane, per i “capricci” del meteo. In questo appuntamento negli States, ...