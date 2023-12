Scholes | ‘Onana rende nervosa la squadra | fa sembrare…’

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Monta la polemica contro l’ex portiere dell’Inter Onana: "Onanal’intera- ha detto in tv Paul...

Commenta per primo Monta la polemica contro l'ex portiere dell'Inter: 'rende nervosa l'intera squadra - ha detto in tv Paul, leggenda United oggi opinionista - . Fa sembrare difficilissime anche le parate più facili e dà l'idea che possa subire gol in ogni ...

