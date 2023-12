Sanremo Giovani 2023 | Clara pubblica il video di Boulevard

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Esce oggi su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo dicon cui gareggia aEsce oggi su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo dicon il quale la cantautrice è in gara tra i 12 finalisti di, accompagnato dalclip ufficiale. Una dedica sentita alla mamma e al ruolo di genitore, scritto dae Daniele Magro, prodotto da Giovanni Pallotti, è un racconto molto personale, un brano che l’artista dedica alla mamma: un omaggio a chi l’ha cresciuta e resa la donna che è oggi. Essere genitore non è un ruolo semplice e spesso non ce ne si rende conto fino a quando non si ...