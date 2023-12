San Gregorio Armeno | istituito il senso unico pedonale

Leggi su 2anews

(Di venerdì 1 dicembre 2023), a partire dal 2 dicembre,a Sanper evitare pericolosi assembramenti. È stato, al fine di evitare pericolosi assembramenti, come riporta il sito del Comune di Napoli, ilin via San– dall’intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza