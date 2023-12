Salvini come Pajetta | che se ne fa dei voti? Il corsivo di Cangini

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Vorrebbe essere una dimostrazione di forza, si dimostrerà un’ammissione di impotenza. Domenica, Matteoriunirà a Firenze i leader dei partiti di estrema destra che in Europa si riconoscono nel gruppo di Identità e democrazia. Nelle intenzioni del capo leghista, sarà l’avvio della campagna elettorale delle europee, una campagna impostata sui canoni dell’euroscetticismo e dell’identità di una destra in purezza. Il fatto che la leader del Front National francese Marine Le Pen e quello del Pvv olandese Geert Wilders, fresco vincitore delle elezioni nazionali, gli daranno buca e non saranno presenti personalmente non sembra preoccupare. L’uomo, infatti, legge i sondaggi e i sondaggi dicono che se si votasse oggi piuttosto che il prossimo giugno Identità e democrazia otterrebbe 87 seggi all’Europarlamento: 27 seggi più di quelli che ...

