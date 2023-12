(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si è conclusa da poco alaper la gara sul trampolino normale che apre il weekend di Coppa del Mondo dicon gli sci. A guidare, con unche ne conferma l’ottimo momento di forma, è Stefan: l’austriaco vola a 99 metri realizzando 141.1 punti da stanga 4 (da dove ha saltato tutta la top ten), senza mostrare neanche un po’ di calo rispetto a una settimana fa. Podio di questache si rivela molto nobile, perché vi si trovano il tedesco Andreas, autore delpiù lungo di oggi (99.5 metri) e di 139.6 punti, e il Concorde giapponese Ryoyu. Per lui l’accoppiata 97.5-134.4 è importante perché il nipponico non è mai stato esattamente un estimatore del trampolino di ...

Altre News in Rete:

The Crown 6, il trailer della seconda parte della serie tv Netflix

L'incontroKate Dopo untemporale di qualche anno, lo stesso William entra all'Università di St Andrew's, e mentre si sforza di bilanciare i tradizionali riti di passaggio universitari...

Salto con gli sci: Cecon guida un'ottima Italia, azzurri promossi ... NEVEITALIA.IT

Salto con gli sci: Kraft supera Wellinger e Kobayashi in qualificazione a Lillehammer. L'Italia fa 4/4 OA Sport

Giulia Cecchettin, l'autopsia: uccisa con tante coltellate, a Barcis era già morta

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Com'è morta davvero Giulia ...

Salto con gli sci: Cecon guida un'ottima Italia, azzurri promossi anche a Lillehammer

Il migliore è stato Francesco Cecon, che con un salto di 91 m si è attestato in 28a piazza. Hanno chiuso invece in 33a e 34a posizione Alex Insam, in un contesto a lui certamente non favorevole, e ...