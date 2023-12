Salta la tregua a Gaza Israele | «Colpa di Hamas»

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 dicembre 2023) lache reggeva da 5 giorni aal momento è stata revocata.infatti ha risposto con alcune operazioni di terra al lancio diu due missili da parte didalla Striscia verso Tel Aviv. Inoltre va aggiunto l'attentato rivendicato proprio dacompiuto ieri a Gerusalemme e che è costato la vita a 4 persone. fatti che per il governo vanno contro l'impegno al cessate il fuoco sottoscritto tra le parti. In queste ore comunque Qatar e Stati Uniti stanno parlando con le due parti in guerra per cercare un nuovo stop ai combattimenti