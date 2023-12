Sal Da Vinci | chi è la moglie Paola Pugliese | “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sal Da, ladell’artista partenopeo è, donna lontana dal mondo dello spettacolo: dalla loro unione sono arrivati i figli Francesco e Annachiara, che l’hanno reso nonno di tre nipoti. Il 54enne attualmente impegnato al Teatro Parioli di Roma con “Stories” per la regia di Luca Miniero, sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista alla conduttrice del talk Caterina Balivo. Sal Daincontra per la prima volta laquando erano appena adolescenti. L’artista rimase folgorato dalla ragazza ed iniziava un corteggiamento serratissimo. Ospite a Vieni Da Me aveva raccontato: “Le hopersu di lei. Ha un anno ...