SAJ | Info & Card finale “Final Bout 2”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Lee ladi “2”, in programma Sabato 2 Dicembre a Cesate (MI): SAJ2Sabato 2 Dicembre – Cesate (MI)Sporting Cesate – Via Dante 72 Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUI SAJ Openweight TitleAdriano (c) Vs Luke Jacobs SAJ Tag Team Title Tournament –The Freshnas (Fabio; Martin Steers) Vs GGG (El G e JJ Gale) ASCA Tag Team TitleBoisterous Behaviour (Leon Slater; Man Like DeReiss) (c) Vs SCD Grit (Connor Mills; Spencer) Lupo Vs Kid Lykos Mitch Malerman Vs Goro Yoichi Vs Merak