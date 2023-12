“Sacche del catetere pessime | vi brucio” | dipendenti Asl sequestrati a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMomento di vero e proprio terrore a, dove un 46enne ha sequestrato e minacciato idel distretto sanitario dell’Asl del quartiere Barra-Ponticelli perché, a suo parere, leper ilche gli erano state consegnate per la madre malata “erano”. L’uomo, Salvatore Cataffo, è stato arrestato dai carabinieri ed è ora in attesa di giudizio: i militari dell’arma e la Procura gli contestano i reati di tentata rapina e sequestro di persona. Per introdursi, verso l’orario di chiusura, nei locali dell’Asl che si trovano in via Ammendola, Cataffo ha aggredito la vigilanza e dopo essersi intrufolato ha preteso dal personale medico-infermieristico presente delledi qualità migliore. Uno dei ...