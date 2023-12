Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Com'è largo il Tevere. Un anno dopo il trionfo elettorale, la benevolenza della Chiesa verso il governo Meloni è un ricordo. I vescovi incalzano su migranti, autonomia, povertà. A Palazzo Chigi non hanno capito che l’èra Ruini è finita da un pezzo – di Matteo Matzuzzi Il buio di Israele. Il 7 ottobre è crollato il conche doveva essere invalicabile, l’“intelligence 2.0”. Eppure non sono mancati gli avvertimenti – di Giulio Meotti Facce nuove a Tel Aviv. Tra i graffiti del 7 ottobre si celebrano sopravvissuti e vittime, sui muri la città esercita la memoria come un atto sacro – di Micol Flammini Accecati da Putin. La Grande Illusione ha fatto ...