Sabatini | «Frattesi sta iniziando a soffrire Un po’ meno entusiasta»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sandronon è positivo come tanti altri sulla prestazione dell’Inter contro il Benfica. Il primo tempo gli è rimasto indigesto, le sue parole su Radio Sportiva. TURNOVER – Sandronon avrebbe fatto le scelte dell’allenatore dell’Inter: «La figura del primo tempo è pessima. Tre gol da Joao Mario contro una squadra a 0 punti in Champions League valgono tanto quanto il secondo tempo. Grande Inter, trionfo, svolta, ma l’hanno vista la partita? Con 8 riserve insieme l’allenatore deve capire che anche se si gioca con il Castel di Sangro si perde, non si fanno belle figure. Giocano male perché si sentono riserve, il turnover fatto bene è di 4-5 giocatori. Inzaghi ha dato segnale che la partita col Benfica non contava nulla, mentre quella col Napoli era la più importante. Conta a livello mentale questo, oltre ai tre schiaffi di Joao Mario. C’è ...