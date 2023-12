Sabatini FDI | Grazie a giunta Rocca 8MLN contro aumento biglietti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Laregionale in campo per scongiurare l’deie gli abbonamenti Metrebus. Il consiglio regionale ha infatti approvato oggi un emendamento presentato in aula dall’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera che destina oltre 8 milioni di euro per compensare il previsto adeguamento tariffario e il conseguentedei costi a carico di cittadini e pendolari che usufruiscono del trasporto pubblico locale di Roma capitale”. “Ringraziamo l’assessore Ghera per aver accolto le richieste provenienti dal gruppo di Fratelli d’Italia, che ha sempre condiviso con lainterventi in favore dei contribuenti del Lazio per ridurre la pressione fiscale e garantire la sostenibilità dei costi di erogazione e gestione dei servizi pubblici.all’impegno della ...