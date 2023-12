Russia | Navalny accusato di vandalismo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il leader dell’opposizione della, Aleksej, èdisi trova attualmente in carcere per scontare una pena di oltre 30 anni. LahadiI pubblici ministeri russi hanno presentato nuove accuse contro il leader dell’opposizione russa Aleksej, che attualmente è in carcere per scontare

Altre News in Rete:

Così la Russia ha messo al bando le comunità Lgbt

... "Organizzazione estremista e messa al bando in". Con effetto immediato, giovedì la Corte ... ai Testimoni di Geova o ai membri del Fondo anticorruzione di Aleksej. Estremisti. La ...

Navalny: «La Russia ha aperto un nuovo procedimento penale ... Corriere del Ticino

Russia, arrestata per estremismo l'alleata di Navalny Ksenia Fadeyeva Euronews Italiano

Navalny: «La Russia ha aperto un nuovo procedimento penale contro di me»

Alexey Navalny denuncia che le autorità russe hanno annunciato l'apertura di un nuovo procedimento penale contro di lui. L'oppositore, in carcere per motivi ritenuti di matrice politica, afferma su ...

Kremlin critic fined for failing to report own activities - while in prison

Russian opposition politician Vladimir Kara-Murza was fined 50,000 roubles ($560) on Friday for not providing a full report of his conduct as a registered "foreign agent", according to a court ...