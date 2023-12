Rugby | le Zebre Parma in Sudafrica per battere gli Stormers

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Torna questa sera l’UnitedChampionship, con il settimo turno che chiuderà la prima parte della stagione prima della pausa per le coppe europee. E lescenderanno in campo domani nel tardo pomeriggio in casa deini, in uno scontro diretto tra due formazioni che vogliono rientrare nella corsa playoff. Sia la franchigia federale sia i ragazzi di Stellenbosch sono fuori dalla top 8, con gliche con due successi sono a quota 13 punti, mentre gli emiliani, con un solo successo stagionale, seguono a quota 11 punti. Ma attenzione, perché per ini le due vittorie sono arrivate nelle prime due giornate del torneo e, da quel momento, hanno subito quattro sconfitte, anche se quasi tutte di strettissima misura. Di contro, le ...