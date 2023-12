Rugby | la Benetton Treviso non vuole sbagliare con gli Ospreys

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Torna questa sera l’UnitedChampionship, con il settimo turno che chiuderà la prima parte della stagione prima della pausa per le coppe europee. E lascenderà in campo domani sera a Monigo contro gli. Uno scontro diretto in chiave playoff, con i gallesi che inseguono i veneti a tre punti di distanza. Entrambe le formazioni hanno ottenuto tre vittorie sin qui, con i veneti che hanno però un pareggio in più rispetto aglie arrivano dalla bella vittoria in casa dell’Edimburgo che ha dato ancora più morale ai ragazzi di Marco Bortolami. I gallesi, invece, sono ancora a caccia del primo successo esterno dopo i due ko subiti sin qui. Laè ancora imbattuta a Monigo e battere glinon solo ...