Rossetti svela cosa farà al Grande Fratello | le intenzioni di Greta

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero non hanno preso bene la decisione di Alfonso Signorini di offrire ala possibilità di entrare alcome concorrente. In molti credono che l’arrivo della ragazza possa destabilizzare l’equilibrio che si è creato in casa e minare il riavvicinamento tra Mirko emette le cose in chiaro prima del suo ingresso. A 24 ore dal suo arrivo nella casa di Cinecittà,su Instagram ha spiegato con che spirito varcherà la porta rossa. La new entry non ha intenzione di riprovarci con Brunetti, anzi, ha dichiarato che quando lei lascia non torna indietro. “D’ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. – ha ...