Roma | tentano la truffa ma anziana “informata” fa arrestare due giovani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Cronaca di– (Agenzia Nova) – Un 22enne e un 18enne, entrambi di origini Campane, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione diviale Eritrea per l’estorsione ai danni di una 80enne residente nel quartiere Trieste. I fatti risalgono a lunedi’ scorso quando la vittima e’ stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per il nipote, ha riferito di essere affetto da Covid e quindi impossibilitato ad andare all’ufficio postale per sbloccare un pacco postale che gli era arrivato e che c’era da pagare direttamente al direttore. L’, frequentatrice di uno dei vari incontri organizzati dai carabinieri presso le parrocchie e centri anziani del quartiere, nel corso dei quali aveva anche ricevuto l’opuscolo informativo con tutti i consigli e i numeri utili da contattare in caso di pericolo, si e’ ...