Roma | presa a schiaffi davanti ai figli minori dall’ex | vessazioni andavano avanti da 3 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Violenza sulle donne, ancora un caso a. Un uomo è stato fermato dalla Polizia per aver messo in atto comportamenti persecutori nei confronti della ex compagna. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. La vicenda. Non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Un comportamento ossessivo, che culminava spesso in aggressioni fisiche e verbali, andatoper tre. Poi, lo scorso ottobre, l’ultimo grave episodio con la donnaai. Per questo, una volta raccolti tutti gli elementi a suo carico, la Polizia di Stato nelle scorse ore ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con ...