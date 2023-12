Roma | Mourinho durissimo | «I calciatori sono troppo superficiali»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le parole di José, allenatore della, nel post partita della gara di Europa League contro il Servette Joseha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 dellasul campo del Servette. SFOGO – «E’ stata un’occasione importante ma è anche importante l’inizio del secondo tempo. E’ una cosa che succede spesso. E’ un peccato che non ci sia una camera vostra all’intervallo perchè io martello sempre su questa situazione di entrare nella ripresa contro una squadra che perde 1-0, che gioca in casa e che attaccherà sotto i suoi tifosi. E’ logico che nel secondo tempo c’è questo atteggiamento dell’avversario e noi siamo statinel modo di interpretare questi momenti della partita. Cianche giocatori che hanno perso un’opportunità. Non parlo di ...