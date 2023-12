Roma in piazza | no all' antisemitismo e no al terrorismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "No all', no al". Questo è l'appello della Comunità Ebraica die dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che insieme promuovono la manifestazione nazionale in programma martedì 5 dicembre alle ore 19 a, indel Popolo. "Viviamo con grande preoccupazione il clima di crescentedegli ultimi tempi - affermano Victor Fadlun e Noemi Di Segni -. Vogliamo quindi esprimere apertamente una chiara condanna contro questo fenomeno in tutte le sue forme e denunciare insieme ile la radicalizzazione. Insieme scendiamo inin questa grande mobilitazione popolare in difesa dei nostri valori comuni".