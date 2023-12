Roma Grazie ai consigli dei Carabinieri un’anziana 80enne non abbocca alla «truffa del nipote…» Arrestati per estorsione due giovani di 22 e 18 anni due giovani di 22 e 18 anni

Altre News in Rete:

Minsait sviluppa per Iren una soluzione per ottimizzare la raccolta dei rifiuti ingombranti

... permetterà di ottimizzare i processi operativi, con un impatto positivo sugli utentia un ... reti e ambiente (ARERA), 1 Dicembre 2023 "Minsait, società del Gruppo Indra,ha presentato la ...

Roma. Grazie ai consigli dei Carabinieri un'anziana fa arrestare due ... anagnia.com

Asl Roma 4: grazie al camper vaccinale somministrati oltre 700 ... Panorama della Sanità

Tennis, Garbin operata per un tumore: "Intervento ok"

Roma, 1 dic. (askanews) - 'Ciao a tutti. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del Prof. Lippolis e di tutto ...

Decreto flussi, domani primo click day: già 600mila le domande

ROMA, 01 DIC - Saranno complessivamente 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia grazie al decreto flussi 2023: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non ...