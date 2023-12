Roma Capitale Firmato contratto integrativo per 22 000 dipendenti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) POLITICA– È stato sottoscritto oggi con le Organizzazioni Sindacali e le RSU diil rinnovo deldei 22milacapitolini. La novità di maggior rilievo consiste nell’aggiunta al fondo del salario accessorio di 42 milioni di euro, residui non utilizzati delle precedenti annualità, che saranno distribuiti in forma di incentivi economici al personale di: circa 750 euro per l’anno 2023 e 1500 euro per il 2024. Tra i punti qualificanti dell’intesa, inoltre, rientrano gli aumenti di tutte le voci indennitarie legate alle specifiche responsabilità e alle condizioni di lavoro, ad esempio servizi esterni e sicurezza stradale per la Polizia Locale; attività di accoglienza e sportello al pubblico; ...